Empresa Rumo esclarece sobre a imagem que circula nas redes sociais

Em contato com o Click Riomafra, a empresa Rumo – que gerencia o serviço ferroviário na região – esclareceu sobre a imagem que circula nas redes sociais e revoltou muitas pessoas. A imagem cita: “Proibido alimentar animais em qualquer unidade da Rumo”. Segundo a empresa, a imagem não representa as medidas de prevenção adotadas pela Rumo. Leia na íntegra:

A concessionária esclarece que a imagem que circula nas redes sociais não é uma imagem oficial da empresa e repudia o uso indevido para tratar sobre o tema de forma equivocada. A Rumo adota de fato medidas de conscientização e orientação junto aos colaboradores para que animais domésticos como cães e gatos não sejam alimentados em unidades operacionais da Companhia. As medidas visam reduzir o risco de atropelamento destes animais em áreas operacionais, onde há intenso fluxo de composições. Ainda, ao serem alimentados de forma inadequada (restos de comida), os cães ficam expostos a diversas enfermidades, como intoxicação alimentar e pancreatite. Especificamente em Unidades de Conservação de Proteção Integral onde a Rumo intercepta, como o Parque Estadual do Pico do Marumbi, a recomendação é que não sejam mantidos animais domésticos. Por se tratar de uma área natural, cães e gatos errantes tendem a desenvolver comportamento feral, podendo predar ninhos de aves, roedores silvestres, marsupiais além do risco de transmissão de doenças para espécies nativas. A empresa frequentemente adota ações de resgate dos animais destas áreas, prestando suporte inclusive com castração, vacinação e destinação para lares de adoção.Â

Assessoria de Imprensa Rumo

A empresa também reforça que pratica a doação responsável de animais. Atualmente a Rumo tem um “cão ferroviário” que foi resgatado na estação ferroviária do Marumbi, na Serra do Mar do Paraná e que está em um lar temporário disponível para adoção. Ele é macho, castrado e tem todas as vacinas em dia. Quem deseja adotar pode entrar em contato. O telefone para obter mais informações é (41) 99874-0469.

LEIA TAMBÉM: Cuidados ao atravessar os trilhos de trem