Escritora mafrense Keyla Liebel lançará seu novo livro neste sábado

A escritora mafrense Keyla Liebel lançará no próximo sábado (09) seu novo livro: Pra vida toda.

O lançamento ocorrerá às 19h na Livraria Prefácio, localizada na Rua Getúlio Vargas, nº 5 (ao lado do Prosit), no Centro de Rio Negro. No local haverá música ao vivo com Matheus Siqueira.

O livro Pra Vida Toda é um compilado de poesias e também de brevemente a história do amor em diversas situações rotineiras. Keyla Liebel ganhou a publicação do livro em 2021 através de um concurso da editora Sou a Ideia de São Paulo. Para participar era preciso enviar um original de até 60 páginas. Concorreram escritores de todo o Brasil.

COMO ADQUIRIR

O livro estará disponível na Livraria Prefácio em Rio Negro. Também é possível comprar pela Internet, inclusive com opção de e-book e Kindle:

Amazon: https://www.amazon.com.br/dp/B09MGFPHZD

Site Um Livro: https://loja.umlivro.com.br/pra-vida-toda—poeticamente-6351110/p

SOBRE A AUTORA

A mafrense Keyla Liebel nasceu em 08 de novembro de 1996. É licenciada em Ciências Biológicas e pós-graduada em Gestão e em Genética de Microorganismos pela Universidade do Contestado.

Teve o primeiro livro intitulado “Plantas medicinais no contexto da educação básica” publicado no ano de 2018. Este primeiro livro a impulsionou a expor seus romances nas redes sociais e com a expectativa superada Keyla continuou escrevendo. Em 2021 a escritora foi selecionada por um concurso nacional de poesias e outros dois de contos, participando de três antologias.

Seu gosto pela leitura vem desde muito pequena, quando decorou um livro de personagem infantil com três anos de idade para mostrar às pessoas que já sabia ler. Com o tempo Keyla foi participando de concursos e saraus de poesia na escola, sempre se classificando entre os primeiros.

A paixão pelos livros floresceu quando a jovem escritora descobriu um câncer. Ela passava muitos dias internada no hospital e o setor de voluntariado emprestava livros para ela passar o tempo.

Este novo livro é um projeto que vem sendo desenvolvido desde 2018. Muitas poesias são inspiradas em ações do cotidiano ou pessoas que fazem presença em um sentimento verdadeiro e simbólico. Alguns autores como William Shakespeare, Cecília Meireles e Carlos Drummond de Andrade foram essenciais para que Keyla pudesse exalar a essência contida nas entrelinhas destas poesias.

“Várias pessoas também foram importantes para me impulsionar a escrever mais, publicar e mostrar aos outros o que há de especial em meus escritos. E fico muito feliz por isso. Escrever pra mim é algo prazeroso e passar o tempo contida neste trabalho é algo que faço de coração e com o maior entusiasmo”, comentou Keyla.