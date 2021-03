Conheça a história de superação e talento da escritora mafrense Keyla Liebel

A cidade de Mafra possui excelentes escritores. Entre eles está a jovem Keyla Liebel, com 24 anos de idade. Seu primeiro livro, intitulado “Plantas Medicinais no Contexto da Educação Básica”, foi publicado em 2018 pela editora Novas Edições Acadêmicas.

Keyla é graduada em Licenciatura em Ciências Biológicas e pós-graduada em Gestão pela Universidade do Contestado (UnC). Atualmente está iniciando uma pós-graduação em Genética de Microrganismos pela Faculdade Unyleya e trabalha no Sesc de Mafra.

A jovem possui uma história de vida guerreira, já que venceu o câncer há pouco tempo. Keyla descobriu a doença com 9 anos de idade. Fez quimioterapia por dois anos e realizou 28 sessões de radioterapia. Foi tratada no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Também fez várias cirurgias e teve várias sequelas. Ficou com paralisia facial na face do rosto direito, perdeu a audição da orelha direita e perdeu parte da visão do olho direito. O câncer que Keyla teve em 2006 era um Rabidomio Sarcoma na face do rosto direito, entre músculo e ossos. Depois teve outro tumor em 2013, na tireoide, devido à radioterapia. Atualmente está curada, mas ainda faz acompanhamento no Hospital Erasto Gaertner e no Cruz Vermelha, ambos na capital paranaense.

Durante a sua permanência no hospital, Keyla não podia ir à escola, mas não desistiu de estudar. As professoras do hospital a auxiliavam e a jovem passou de ano com excelentes notas, sendo sempre muito dedicada aos estudos. Keyla sempre gostou muito de escrever e ler. Para passar o tempo no hospital os voluntários emprestavam muitos livros, assim foi criando mais gosto ainda, principalmente para o romance e fantasia.

No ano passado Keyla participou de alguns concursos literários pelo país e teve a honra de vencer o concurso nacional de contos “40 Contos que Eles e Elas Contam” pela editora Vitrola, onde terá participação do seu conto em um livro publicado. Também participou do concurso nacional de poesia da editora Vivara: o Poetize 2021, onde concorreu com mais de 2.500 pessoas de todo o Brasil. Foram selecionadas 200 poesias e a de Keyla está entre elas. Ambos os concursos terão livros físicos publicados neste ano de 2021.

“Fiquei muito grata por ter a honra de vencer estes concursos, sendo a literatura parte importante da minha história. É possível conquistar nossos sonhos e como pessoas comuns chegar mais perto do que esperamos ser muito importante em nossas vidas”, comentou a escritora.

O primeiro livro da jovem escritora foi publicado após uma indicação da Universidade do Contestado pelo seu trabalho de término de curso estar bem escrito. Foi um projeto de implantação de uma horta medicinal na escola Barão de Antonina. O projeto virou o livro “Plantas Medicinais no Contexto da Educação Básica”.

Depois que teve seu projeto de término de curso publicado, Keyla percebeu que tinha talento e resolveu começar a divulgar os seus escritos em uma página no Instagram: @_escritosdakeyla. Como as pessoas gostaram muito, sempre que pode a jovem publica suas poesias, contos e textos.

Atualmente Keyla está escrevendo um romance que pretende publicar em breve. “Eu tenho fama de sempre estar no mundo da lua, muitas pessoas falam isso pra mim. Mas na verdade sempre estou criando uma nova história em minha mente. Escrever pra mim é entrar em um universo oculto ao que vivemos, me leva para lugares que apenas os sonhos podem concretizar”, explanou.

Na escola a jovem escritora sempre participava dos concursos de poesia e ganhava em primeiro lugar, possuindo medalhas.

ONDE ENCONTRAR OS LIVROS

O livro “Plantas medicinais no contexto da educação básica” pode ser adquirido na Internet através dos links:

O livro “Antologia Poética” não será vendido. A editora Vivara se compromete em divulgar o livro e também realizar a distribuição em universidades e escolas. O concurso nacional de Novos Talentos da Vivara Editora Nacional seleciona todo ano 250 escritores para a publicação de uma antologia de poesias. O tema é livre e podem participar do concurso os brasileiros natos ou naturalizados com idade acima de 16 anos. O prêmio Poetize possibilita que cada escritor inscreva dois poemas, mas apenas um poderá ser selecionado. O poema de Keyla escolhido foi o “Olhar”.

Já o livro “40 Contos que Eles e Elas Contam” também foi um concurso nacional, onde a editora Vitrola fará a publicação dos 40 contos selecionados. O livro de Keyla tem o título de “Estrela cadente”. Estes livros serão vendidos nas livrarias Vitrola e nas livrarias e bancas que compram os livros da editora.

Para obter mais detalhes sobre os livros basta entrar em contato direto com a escritora pelo WhatsApp (47) 99752-4197 ou pelo Instagram @_escritosdakeyla.