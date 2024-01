Fluxograma de atendimento do Espaço TEA de Rio Negro é desenvolvido

Na manhã desta quarta-feira o prefeito James Karson Valério esteve reunido com a equipe do Espaço Transtorno do Espectro Autista (TEA), que foi inaugurado em novembro do último ano pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro com o objetivo de oferecer um ambiente acolhedor e especializado, focado no desenvolvimento integral dos pacientes e promovendo inclusão e qualidade de vida.

A equipe apresentou ao prefeito o fluxograma de atendimento do espaço. Todas as informações serão divulgadas em breve pela Prefeitura.

Clique aqui e saiba mais sobre o local.