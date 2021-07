Frio: temperatura mínima em Rio Negro será de -3ºC nesta quinta-feira

Uma massa de ar polar voltou a derrubar as temperaturas no Paraná nesta quarta-feira (28). Os termômetros registraram temperaturas negativas em várias cidades do estado, de acordo com o Simepar. A máxima em Rio Negro não deve passar dos 11ºC hoje.

Segundo a Somar Meteorologia, as temperaturas podem cair ainda mais na quinta-feira (29). O instituto chegou a informar que poderia nevar na região Sul do Paraná, mas como a previsão é de tempo seco, a possibilidade foi descartada na manhã desta quarta-feira.

Em Rio Negro, de acordo com a Simepar, a previsão é que a na quinta-feira (29) a mínima na cidade chegue a -3ºC.

FRIO E VENTO

A Defesa Civil de SC emitiu um alerta para rajadas de vento com até 65 km/h nesta quarta-feira.

A recomendação é buscar um local abrigado, longe de árvores, placas e postes de energia, além de ficar longe das janelas.

OBSERVAÇÃO – 28/07 12:19 – RAJADAS DE VENTO de quadrante sudoeste/sul, com intensidade MODERADA (45 a 65 km/h), para as regiões do Meio-Oeste, Planalto Norte, Litoral Norte, Planalto Sul, Litoral Sul, Grande Florianópolis, Baixo, Médio e Alto Vale do Itajaí nas próximas 4 horas. Ocorrências ligue 199 ou 193.

Seja solidário e proteja os animais de rua do frio

Os animais de rua precisam de atenção sempre, mas nestes dias de frio intenso precisam mais ainda da solidariedade da população. Os animais que vivem na rua sofrem com as baixas temperaturas. Os pelos protegem o corpo, mas não são suficientes para suportar o frio.

FAÇA A SUA PARTE

Não feche os olhos para a realidade! Você sente frio, os animais também… Os abrigos estão lotados, mas você também pode ajudar. Seja um protetor. Ofereça um lar temporário até achar uma família que queira adotar o animal. Ou então leve coberta e alimentos ao cão que você conhece e vive na rua.

Oferecer alimentos mais calóricos e em maior quantidade e confeccionar casinhas feitas com material reciclado (como papelão e jornal) ajudam a amenizar o efeito do frio. Infelizmente não é possível recolher todos os animais das ruas, mas é possível ajudá-los com ações simples.

DENUNCIE MAUS TRATOS

Deixar um cão em más condições é crime e dá cadeia! Em 2020 foi sancionada a Lei Sansão que estabelece pena de dois a cinco anos de reclusão para quem praticar atos de abuso, maus-tratos ou violência contra cães e gatos. O criminoso será investigado e não mais liberado após a assinatura de um termo circunstanciado, como ocorria antes. Além disso, quem maltratar cães e gatos passará a ter, também, registro de antecedente criminal e, se houver flagrante, o agressor é levado para a prisão.

Portanto, denuncie ao ver um animal desprotegido do frio em uma residência. Denunciar maus tratos, envenenamento ou abandono de animais é a única forma de dar o verdadeiro valor aos direitos dos bichinhos e contribuir para diminuir a irresponsabilidade e a impunidade.

Confirmado o crime, colha evidências (podem ser fotos ou vídeos) e testemunhos que comprovem a situação e compareça à delegacia mais próxima de sua casa para lavrar um Termo Circunstanciado. É possível registrar a denunciar mantendo o anonimato.

Frio intenso pode congelar os canos e te deixar sem água

O hidrômetro, o medidor de água ou o “relógio da água” como é mais conhecido, precisa de cuidados no inverno.

Com o frio, pode ocorrer congelamento da água no cavalete e mais tarde um rompimento dos canos. O rompimento causa transtorno porque o abastecimento de água é suspenso até que a peça seja substituída pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). O hidrômetro também pode sofrer prejuízos.

A recomendação da Sanepar é de que em dias de frio intenso se faça uma proteção no relógio com uma caixa de papelão ou de madeira. A proteção deve ser provisória e colocada apenas em dias muito frios para não prejudicar o trabalho do leiturista.

Também podem ser usados outros tipos de material como lona e plástico, desde que impeçam o acúmulo de gelo sobre canos e hidrômetros.

Caso haja o rompimento da tubulação, é necessário comunicar a Sanepar através do telefone 115.

ALERTA DA CASAN

A onda de frio que se aproxima de Santa Catarina já fez a população correr para garantir cobertores e roupas pouco comuns ao clima catarinense, mas a Casan alerta para outra preocupação que precisa ser levado em consideração e pode atrapalhar os planos de um banho quente em meio às temperaturas negativas que prometem se espalhar pelo estado. A previsão é de que as temperaturas mínimas cheguem a -7 °C em cerca de 80% do Estado.

Além de reforçar as equipes em São Joaquim, Urupema, Urubici, Bom Jardim da Serra, Canoinhas e Curitibanos, regiões mais frias de Santa Catarina, a Companhia orienta a população a proteger a tubulação, evitar o congelamento dos canos e garantir o banho nos dias frios.

As tubulações que não estão enterradas e ficam expostas às condições climáticas devem ser cobertas para evitar o risco de congelamento. Para isso, a Casan explica que a cobertura pode ser feita com papelão, jornais, plásticos ou lonas, o que minimiza as chances de congelamento. Essa mesma proteção pode ser feita em hidrômetros, o que também diminui a chance de rompimento do equipamento.

“As equipes estarão atentas para atender da melhor forma possível as demandas, mas eventuais consertos só poderão ser realizados após descongelamento das tubulações”, explica o Chefe da Agência de São Joaquim, Luiz Carlos do Amaral, acostumado a enfrentar ondas de frio na região.

Além de reforçar as equipes, a Casan também aumentou o estoque de equipamentos como conexões, joelhos, registros, emendas e hidrômetros, necessários para atender a possíveis problemas e rompimentos que podem ocorrer neste período de baixas temperaturas.

A Defesa Civil também divulgou recomendações para encarar o frio em Santa Catarina. Entre elas, reforçar a atenção com a população mais vulnerável, como crianças, idosos e moradores em situação de rua, além de animais de estimação, que devem ser abrigados durante a noite. Apesar de recomendar o aquecimento constante, a Defesa Civil alerta para o uso de técnicas inapropriadas, como churrasqueiras e latas de combustíveis dentro de casa, que podem provocar incêndios.