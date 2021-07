Compartilhar no Facebook

Nevou em Rio Negro e Mafra! VocĆŖ lembra como foi? Relembre com as fotos enviadas pelos internautas. O fato ocorreu no dia 23 de julho de 2013 e encantou a todos.

A cor branca que cobria o chĆ£o, as casas e a vegetaĆ§Ć£o foi motivo de alegria para a populaĆ§Ć£o que nĆ£o conhecia este fenĆ“meno.

Relembre este dia histĆ³rico vendo diversas fotos enviadas pelos internautas ao Click Riomafra (clique para ampliar):