Governo do Paraná deve decretar “lockdown pontual“

O governo do Paraná deve anunciar nesta terça (30) novas medidas de restrição para as regiões do Paraná que mais sofrem devido ao avanço da pandemia de Covid-19. O decreto, a princípio, será válido para as macrorregiões Leste e Oeste do Estado, que englobam Curitiba e Região, Campos Gerais e a Região Oeste do Paraná.

O decreto ainda está sendo feito pela equipe do governo, mas vai começar a valer já na quarta (1).

A movimentação do governo coincide com a pressão do Ministério Público do Paraná (MPPR), que entrou com ação pedindo lockdown e revisão da flexibilização no comércio. Segundo o governo, as medidas estão sendo discutidas em diversas instâncias do Executivo e serão apresentadas aos demais poderes do Estado, tanto que o governador Carlos Massa Ratinho Junior já tem reunião marcada com o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, nesta terça (30) pela manhã.

As duas macrorregiões são as que registram os maiores índices de ocupação de leitos de UTI e enfermarias tanto nos leitos exclusivos para Covid-19, quanto nos leitos gerais para o SUS. Além da sobrecarga visível no hospitais, a preocupação das autoridades de saúde do Estado é que a curva do novo coronavírus não dá sinais de redução e os índices de isolamento também não melhoraram com as últimas medidas de restrição. Oficialmente, o governo do Estado confirma que as medidas devem serão anunciadas nesta terça, mas nega o lockdown para todo o Estado. As macrorregionais Leste e Oeste estão com taxa de ocupação de 77% para leitos SUS para Covid-19, de acordo com boletim desta segunda (29). Somente na Região Metropolitana de Curitiba, há cinco hospitais sem vagas em UTI para pacientes de Covid 19 e um sem vagas na enfermaria.

Entre as medidas já dadas como certas no novo decreto, estão o fechamento das igrejas, shoppings e de praticamente tudo nos fins de semana e toque de recolher às 22 horas.

* Com informações do site Bem Paraná