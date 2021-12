Governo do PR divulga o calendário do IPVA 2022

O Governo do Paraná divulgou o calendário de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2022. O pagamento pode ser feito à vista, com 3% de desconto, ou até em cinco parcelas (de janeiro a maio). Veja o calendário mais abaixo:

A cobrança do imposto começa em 17 de janeiro do ano que vem. A alíquota é de 3,5% ou 1% do valor do veículo.

Segundo o governo, o contribuinte não vai receber o boleto em casa para fazer o pagamento. Para emitir a guia, é preciso acessar o site da Secretaria da Fazenda.

O contribuinte vai precisar do número do Renavam do veículo, que consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV). As guias poderão ser emitidas a partir de 1º de janeiro.

Veja o calendário completo abaixo:

À vista (desconto de 3%)

1 e 2: 17/01/2022

3 e 4: 18/01/2022

5 e 6: 19/01/2022

7 e 8: 20/01/2022

9 e 0: 21/01/2022

Parcelado (cinco vezes)

1 e 2: 17/01, 17/02, 17/03, 18/04, 17/05

3 e 4: 18/01, 18/02, 18/03, 19/04, 18/05

5 e 6: 19/01, 21/02, 21/03, 20/04, 19/05

7 e 8: 20/01, 22/02, 22/03, 22/04, 20/05

20/01, 22/02, 22/03, 22/04, 20/05 9 e 0: 21/01, 23/02, 23/03, 25/04, 23/05 Fonte: G1 Paraná