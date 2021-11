Trânsito em Rio Negro será alterado nas principais ruas centrais

O calçadão será retirado da praça João Pessoa. O local dará lugar a uma via de ligação direta para Mafra. Além da abertura do calçadão foram anunciadas outras mudanças no trânsito e nas vias centrais

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Com previsão de investimento de R$ 14,2 milhões, obtidos através de convênios com os governos federal e estadual e financiados pela Caixa Econômica Federal, a Prefeitura de Rio Negro anunciou na última terça-feira (23) na Câmara de Vereadores as obras de revitalização do anel viário central de Rio Negro.

Segundo a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação as obras tem o objetivo de melhorar o fluxo do trânsito na área central, além de adequações em vias e a revitalização da praça João Pessoa.

A principal mudança anunciada será a abertura do calçadão, que dará espaço para a abertura de uma via de mão única, a qual se transformará na principal via de acesso a Mafra.

LEIA TAMBÉM: Você lembra? Como era o trânsito sem o calçadão de Rio Negro

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Haverá também mudanças de sentido de ruas como na rua Nicolau Bley Neto, que terá o seu sentido invertido, recebendo o trânsito da rua XV de Novembro e não mais da Vicente Machado. A rua Getúlio Vargas não dará mais acesso a av. Alceu Antônio Swarowski como é hoje. Esta avenida continuará como via de acesso a ponte Dr. Rodrigo Ajace recebendo o trânsito das ruas Xavier da Silva ou Expedicionário Adir Jorge.

A rua XV de Novembro passará a ter sentido único em todo a sua extensão, o trecho de mão dupla entre as ruas Comendador Franco e Bom Jesus será extinto.

Além das mudanças no do trânsito, a Prefeitura irá fazer a retirada de ilhas da área central e a pintura e instalação de sinalização indicando os novos sentidos das vias.