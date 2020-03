Hospitais de Riomafra criam plano de contingência para enfrentar o coronavírus

O Hospital São Vicente de Paulo, hospital de referência na região do planalto norte, montou um plano de contingência formando uma equipe multidisciplinar com a participação de médico, enfermeiros, administradores e outros. Essa equipe, de forma diária, está acompanhando atentamente o avanço da Covid-19, recebendo informações da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde, assim como do Governo Federal. Realiza ainda reuniões diárias sobre o assunto, visando garantir a segurança da população, organizando, assim se necessário novos fluxos para o tratamento e prevenção da doença.

Procedimentos, exames e consultas não foram suspensos, continuam sendo realizadas.

Visitas estão limitadas a um acompanhante por paciente das 14 horas às 16 horas. Visitas religiosas estão suspensas.

Hospital Bom Jesus também adotou medidas para enfrentar o Coronavírus. Após uma reunião com a Secretaria Municipal da Saúde criou um grupo de contingência para acompanhar a situação, além de algumas medidas de caráter restritivo à circulação de pessoas no ambiente hospitalar.

O horário de visitas foi limitado entre 13 e 14 horas. As visitas ao centro cirúrgico, clínica médica, bem como ao setor de obstetrícia, estão restritos ao máximo de duas pessoas/dia.

Está definindo protocolos de atendimento em consonância com o Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde e com o SAMU, diante do quadro epidêmico que se instalou no país.