Rio Negro e Mafra adotam medidas para prevenção do coronavírus

Mafra e Rio Negro estão tomando medidas para evitar o surto do Covid-19 (Coronavírus) e se adaptar às recomendações do Ministério da Saúde e dos Governos Estaduais. Os dois municípios editaram ontem – terça-feira (17) – decretos com medidas para o enfrentamento desta emergência de saúde pública.

Os cuidados são essências para diminuir a velocidade de transmissão do vírus e para evitar um sobre carga no sistema de saúde pública. Ambas as cidades criaram um comitê de prevenção e enfrentamento a doença, esses comitês terão reunião diárias para monitoramento da situação.

Em Mafra será atualizado diariamente nas redes sociais um boletim informativo que hoje aponta zero casos suspeitos, zero confirmados e um descartado de Coronavírus no município.

LEIA TAMBÉM: Estado de SC decreta medidas restritivas para frear evolução do COVID-19

AULAS SUSPENSAS

Nos dois municípios, partir de hoje, as aulas serão suspensas, em Mafra pelo período de 30 dias e em Rio Negro pelo prazo indeterminado, sem prejuízo da manutenção do calendário recomendado pelo Ministério da Educação. O que também foi recomendado a instituições de ensino particular.

A Universidade do Contestado – UnC suspendeu suas aulas nesta segunda-feira (16) até o dia 22 (domingo) quando será reavaliada a situação. A suspensão é valida também para os Colégios Universitários Mafrense e Realização; cerimônias oficiais como formaturas, inaugurações e sessões solenes; assim como para as atividades em clínicas, núcleos e museus, como o Museu da Terra e da Vida.

SERVIÇO PÚBLICO

O atendimento, assim como trabalho nas administrações municipais, continuará normal com a adoção de medidas de distanciamento e hábitos sociais, assim como higienização o aumento da rotina de limpeza. Todos os ambientes deverão estar ventilados com suas portas e janelas abertas.

PARQUE FECHADO

A partir de hoje o Parque Eco Turístico Municipal São Luiz de Tolosa (Parque do Seminário) estará fechado para visitação publica. A medida vale para as todas as instalações do parque, com o Museu Histórico Professora Maria José França Foohs.

CELESC TERÁ ATENDIMENTO PARCIAL

A partir de amanhã – quinta-feira (19) a Loja de Celesc em Mafra terá apenas atendimento parcial. Segunda via da fatura, ligações e outros serviços poderão ser solicitados via internet e pelo telefone.

O atendimento presencial será somente para casos que só podem ser atendidos presencialmente: parcelamento de débitos acima de R$ 10 mil; e pedidos de ligação nova, religação e trocas de titularidade que não foram passíveis de resolução no Contact Center (0800) ou Agência Web (site Celesc).

De acordo com a Celesc, a realização da maioria dos serviços, a exemplo de 2.ª via de fatura, pedido de ligação nova, pedido de religação e tantos outros, pode ser feita utilizando outros canais de atendimento, como:

Site da Celesc – Agência Web: https://www.celesc.com.br/

Contact Center: Comercial (0800 48 0120) e Emergência (0800 48 0196)

Aplicativo Celesc: Baixe o nosso aplicativo e conheça os serviços disponíveis (AppStore e Google Play)

HOSPITAIS

O Hospital São Vicente de Paulo, hospital de referência na região do planalto norte, montou um plano de contingência formando uma equipe multidisciplinar com a participação de médico, enfermeiros, administradores e outros. Essa equipe, de forma diária, está acompanhando atentamente o avanço da Covid-19, recebendo informações da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde, assim como do Governo Federal. Realiza ainda reuniões diárias sobre o assunto, visando garantir a segurança da população, organizando, assim se necessário novos fluxos para o tratamento e prevenção da doença.

Procedimentos, exames e consultas não foram suspensos, continuam sendo realizadas.

Visitas estão limitadas a um acompanhante por paciente das 14 horas às 16 horas. Visitas religiosas estão suspensas.

Hospital Bom Jesus também adotou medidas para enfrentar o Coronavírus. Após uma reunião com a Secretaria Municipal da Saúde criou um grupo de contingência para acompanhar a situação, além de algumas medidas de caráter restritivo à circulação de pessoas no ambiente hospitalar.

O horário de visitas foi limitado entre 13 e 14 horas. As visitas ao centro cirúrgico, clínica médica, bem como ao setor de obstetrícia, estão restritos ao máximo de duas pessoas/dia.

Está definindo protocolos de atendimento em consonância com o Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde e com o SAMU, diante do quadro epidêmico que se instalou no país.

IGREJAS

O prefeito Wellington reuniu-se na tarde de terça-feira, 17, com líderes religiosos do município para discutir medidas de prevenção contra o COVID-19 (coronavírus).

Na reunião ecumênica, os representantes de diversas religiões trouxeram seus pontos de vista, opiniões e anseios. Wellington destacou que o município vem seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, porém se antecipando em alguns pontos para garantir que as medidas de prevenção que diminuam as chances de contágio em Mafra.

A grande maioria destacou que já iniciou o cancelamento de eventos de grandes proporções, além de outras atividades. A intenção é aumentar a quantidade de cultos e missas, diminuindo assim o número de fiéis em cada celebração, além de transmiti-los online para que todos possam acompanhar, principalmente idosos e outros grupos de risco.

Estiveram presentes representantes da Paróquia São José, Paróquia Nossa Senhora das Graças, Igreja Brasil para Cristo, Igreja do Evangelho Quadrangular, Congregação Cristã do Brasil, ADVEC, Centro Espírita Alan Kardec, Igreja Adventista do 7º Dia, Evangélica Luterana, Assembleia de Deus, Tenda de Umbanda Unidos na Espiritualidade, Tenda filhos da Vovó Rita e Templo da Escola Filhos de Aruanda.

Em Rio Negro a paróquia da igreja matriz Bom Jesus, informou que irá cancelar todas as missas até o dia 31/03, acompanhando o decreto nº 4230 do governo do estado.

Desta forma as igrejas católicas de Rio Negro, Campo do Tenente e Quitandinha, decidiram suspender todas as missas, batizados, catequeses, novenas, vigílias, grupos de orações. Mutirões de confissões também foram cancelados.

Porém as igrejas deverão continuar abertas para as orações individuais dos fiéis, Já o calendário da Semana Santa deverá ser revisto de acordo com as recomendações da Diocese que deverão ser divulgadas em breve.

PREÇO DO ÁLCOOL GEL LIMITADO EM MAFRA

Na tarde de ontem a Prefeitura de Mafra encaminhou a imprensa local, o decreto nª 4286/2020, constando as medidas para o enfrentamento do coronavírus, criando um comitê com objetivo de informar e criar ações contra o Convid-19.

De acordo com o decreto, em caso de preços abusivos injustificados praticados pelo comércio local, como álcool gel, máscaras, máscaras e luvas, o estabelecimento poderá ter o seu alvará cassado pela Prefeitura, por práticas abusivas ao direito do consumidor. Para denunciar preços abusivos, ligue para os seguintes telefones: 3642-4378 ou 3642-1880, ou pelo site: proconmafra@gmail.com

DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%

Estabelecimentos comerciais deverão disponibilizar álcool gel 70% em suas entradas para uso de seus clientes, organizar o espaço de suas mesas com 1,5 metros de distância, aumentar a higienização do local e manter o ambiente ventilado.

MAFRA LIMITA NÚMERO DE PESSOAS EM EVENTOS PÚBLICOS

Também segundo o decreto, limita o número de pessoas para eventos de massa, como: shows, artísticos, culturais, esportivos, científicos, comerciais, religiosos e políticos, com público igual ou acima de 200 pessoas para espaços abertas e 100 pessoas para espaços fechados. Eventos já programados acima do permitido acima, deverão ser cancelados.

REGIÃO

Os municípios da Amplanorte decidiram nesta segunda-feira (16) seguir as diretrizes do Governo do Estado. Todos os municípios – Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União e Três Barras – decidiram suspender as aulas na rede municipal de ensino a partir desta quarta-feira, 18. Para as creches, a partir da próxima segunda-feira, 23. Cada município ficou responsável ainda em editar medidas para a contenção do Covid-19.

SANTA CATARINA

O governo de Santa Catarina voltou atrás, e nesta segunda-feira resolveu suspender as aulas de todas as redes de ensino (estadual, municipal e privado) durante 30 dias por causa da epidemia do novo coronavírus. São sete casos confirmados no estado e 119 em investigação. A decisão foi confirmada pelo governador Carlos Moisés (PSL) após reunião com secretários na Casa da Agronômica.

A ideia é que a redes de ensino estejam totalmente fechadas a partir de quinta-feira (19). Até lá, as escolas ainda vão atender os alunos que estiverem no local, mas os pais que quiserem já poderão manter os filhos em casa sem nenhuma penalização na frequência ou em notas. A rede privada também será orientada a suspender as aulas.

O governo decidiu também suspender eventos públicos com mais de 200 pessoas em locais abertos ou 100 pessoas em lugares fechados, além de restringir eventos que envolvam a terceira idade. O Estado irá também passar orientações para bares e restaurantes em relação a medidas de distanciamento entre as pessoas, além de normas de higienização. O transporte público também vai receber as orientações sobre limpeza.

O governo endureceu as medidas de prevenção ao coronavírus logo após confirmar o sétimo caso da doença Covid-19 em Santa Catarina. O Estado agora é o quinto do Brasil com mais pacientes confirmados.

Os primeiros 15 dias de suspensão de aulas correspondem à antecipação do recesso escolar do mês de julho.

Na manhã desta terça-feira (17) o Governo anunciou ainda que exames e cirurgias eletivos e consultas ambulatoriais estão suspensos temporariamente, exceto para procedimentos não prorrogáveis, tais como exames oncológicos.

O objetivo da medida é diminuir o fluxo de pessoas no sistema hospitalar, reduzindo a circulação do vírus em um momento de preparação para o recebimento de pacientes com a Covid-19. Em relação às visitas nos hospitais, a determinação é que elas sejam suspensas no caso de idosos e pessoas com doenças crônicas. Para os outros pacientes, o limite é de uma pessoa por vez.

PARANÁ

O Governo do Paraná também apresentou nesta segunda-feira as principais medidas adotadas para o enfrentamento da epidemia do coronavírus. Contidas em decreto assinado pelo governador, as medidas reduzem as possibilidades de contato entre as pessoas para conter a propagação do vírus, determinam ações específicas no âmbito da saúde, ampliam a proteção a servidores incluídos em grupos de risco e fortalecem ações nas fronteiras e divisas.

Suspensão, por tempo indeterminado, a partir da próxima sexta-feira (20), as aulas em escolas públicas e particulares, assim como nas universidades estaduais e particulares.

A partir dos próximos dias, ficam suspensas as visitas a teatros, cinemas, bibliotecas, museus e outros eventos artísticos e culturais; e hospitais, penitenciárias e centro de socioeducação, por tempo indeterminado. Também há recomendação de suspensão dos eventos públicos ou particulares, de qualquer natureza, com reunião de público acima de 50 pessoas.

PREVINA-SE

A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar a exposição ao vírus, já que atualmente não existe vacina contra o coronavírus.

Recomenda-se:

– Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos;

– Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;

– Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

– Evitar contato próximo com pessoas doentes;

– Ficar em casa quando estiver doente;

– Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;

– Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

SALA DE INFORMAÇÕES MAFRA COVID-19

Telefones (também WhatsApp):

– (47) 98455-9632

– (47) 98456-0145

– (47) 98436-3523

– (47) 98436-2908

– (47) 98436-2398