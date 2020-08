Implantação da UTI no Hospital de Rio Negro depende de parecer da Secretaria Estadual da Saúde

Compartilhar no Facebook

Nesta semana a Câmara de Vereadores aprovou um requerimento solicitando que a Secretaria Estadual da Saúde um parecer sobre o credenciamento da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Bom Jesus.

No pedido os vereadores colocam que a habilitação da UTI depende deste parecer da saúde do estado.

Apontam ainda que, “Existe um grupo de pessoas interessadas em auxiliar o hospital nesse projeto, mas depende do estado credenciar ou não os leitos de UTI. [Que] As pessoas temem que o investimento seja perdido se não houver essa possibilidade.”

Destaca-se que com o atual quadro provocada pelo novo coronavírus, a UTI é um serviço necessário no HBJ, serviço que evitaria muitos deslocamentos para outras unidades. E com a Unidade de Terapia Intensiva o Hospital de Rio Negro poderia se tornar referência na micro região e trazendo a possibilidade de descentralização de alguns procedimentos concentrados em Curitiba, Campo Largo e Campina Grande.

