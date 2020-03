Missas em Rio Negro foram canceladas; em Mafra irão restringir o número de fiéis

O prefeito Wellington reuniu-se na tarde de terça-feira, 17, com líderes religiosos do município para discutir medidas de prevenção contra o COVID-19 (coronavírus).

Na reunião ecumênica, os representantes de diversas religiões trouxeram seus pontos de vista, opiniões e anseios. Wellington destacou que o município vem seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, porém se antecipando em alguns pontos para garantir que as medidas de prevenção que diminuam as chances de contágio em Mafra.

A grande maioria destacou que já iniciou o cancelamento de eventos de grandes proporções, além de outras atividades. A intenção é aumentar a quantidade de cultos e missas, diminuindo assim o número de fiéis em cada celebração, além de transmiti-los online para que todos possam acompanhar, principalmente idosos e outros grupos de risco.

Estiveram presentes representantes da Paróquia São José, Paróquia Nossa Senhora das Graças, Igreja Brasil para Cristo, Igreja do Evangelho Quadrangular, Congregação Cristã do Brasil, ADVEC, Centro Espírita Alan Kardec, Igreja Adventista do 7º Dia, Evangélica Luterana, Assembleia de Deus, Tenda de Umbanda Unidos na Espiritualidade, Tenda filhos da Vovó Rita e Templo da Escola Filhos de Aruanda.

Em Rio Negro a paróquia da igreja matriz Bom Jesus, informou que irá cancelar todas as missas até o dia 31/03, acompanhando o decreto nº 4230 do governo do estado.

Desta forma as igrejas católicas de Rio Negro, Campo do Tenente e Quitandinha, decidiram suspender todas as missas, batizados, catequeses, novenas, vigílias, grupos de orações. Mutirões de confissões também foram cancelados.

Porém as igrejas deverão continuar abertas para as orações individuais dos fiéis, Já o calendário da Semana Santa deverá ser revisto de acordo com as recomendações da Diocese que deverão ser divulgadas em breve.