Missas, restaurantes, academias; veja o que volta a funcionar em Rio Negro e Mafra

O governo de Santa Catarina liberou os cultos e as missas, a abertura de shoppings, centros comerciais e restaurantes, e o exercício físico em parques, praias e em academias, atividades que estavam proibidas desde março por causa da pandemia do novo coronavírus. O anúncio foi feito em coletiva nesta segunda-feira (20). Ainda não há previsão para a volta das aulas e nem do transporte público.

Esta nova etapa de flexibilização ocorre porque o governo considera que avanço da doença está, de certa forma, estabilizado. No sábado (18), o estado divulgou que a taxa de transmissão do vírus teve queda desde que foi decretada a quarentena, em 17 de março. Santa Catarina tem 1.063 casos de Covid-19, incluindo 35 mortes.

REGRAS

As atividades religiosas em igrejas, templos e afins estão autorizadas a partir desta segunda. Uma portaria define as regras, que incluem distância de 1,5 metro entre os fiéis, ocupação limitada a 30% da capacidade, e a disponibilização de álcool em gel ou similares. Os frequentadores também terão que usar máscaras. E pessoas do grupo de risco, como idosos, não poderão frequentar esses espaços.

Os demais setores poderão retomar as atividades a partir de quarta-feira (22). Uma portaria que ainda será publicada vai estabelecer as normas para o funcionamento.

Em coletiva, o governador Carlos Moisés (PSL) e o secretário de Saúde Helton Zeferino disseram que a liberação pode ser suspensa a qualquer momento, que as prefeituras podem adotar medidas mais restritivas e pediram que a população só saia de casa quando necessário. O uso de máscaras é obrigatório em todo o território catarinense.

Rio Negro-PR segue as determinações do Estado de Santa Catarina. Segundo a Prefeitura de Rio Negro, acompanhar as medidas adotadas por Mafra, por consequência dos decretos estaduais, é uma maneira de agir em conjunto para ter mais sucesso no combate a Covid-19.

* Com informações do Portal G1