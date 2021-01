Na TV: rionegrense encontra mãe biológica; assista e entenda a história

Compartilhar no Facebook

No dia 25 de novembro do último ano o Click Riomafra publicou sobre a história do jovem publicitário Marcus Augusto de Oliveira, 36 anos. Ele procurava pelos pais biológicos para continuar a viver. Clique aqui e leia a reportagem.

Neste domingo o programa Domingo Espetacular da Record TV publicou a reportagem sobre a história de Marcos e o encontro com a mãe biológica.

Em 2015, Marcus foi diagnosticado com uma doença chamada Linfoma de Hodgkin. Desde então deu início a uma grande luta contra essa doença. Depois de muitas linhas de tratamento, transplante autólogo (infusão das células da sua própria medula), algumas internações, UTI, idas e vindas de hospitais, consultas, exames, procedimentos, ele precisa agora com urgência, fazer um transplante halogênico, ou seja, um transplante de medula óssea, mas para isto precisa de um dador compatível. Agora que encontrou a mãe biológica, eles precisam fazer exames para verificar a possibilidade da realização do transplante.

Assista a reportagem na íntegra:

