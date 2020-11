Rionegrense precisa encontrar seus pais biológicos para continuar a viver

Compartilhar no Facebook

Conheça a dramática e surpreendente história do jovem publicitário Marcus Augusto de Oliveira, 36 anos, que nasceu em 08/9/1984 na então extinta maternidade de Rio Negro e foi adotado na época pelo casal Marcus: Valdecir Terezinha Oliveira da Silva e Carlos Rodolfo da Silva, moradores de Joinville-SC.

Marcus e sua família que continuam morando em Joinville, precisam com urgência encontrar seus pais ou irmãos biológicos para poder continuar vivo.

Em 2015, Marcus diagnosticado com uma doen√ßa chamada linfoma de Hodgkin. Desde ent√£o deu in√≠cio a uma grande luta contra essa doen√ßa. Depois de muitas linhas de tratamento, transplante aut√≥logo (infus√£o das c√©lulas da sua pr√≥pria medula), algumas interna√ß√Ķes, UTI, idas e vindas de hospitais, consultas, exames, procedimentos, ele precisa agora com urg√™ncia, fazer um transplante halog√™nico, ou seja, um transplante de medula √≥ssea, mas para isto precisa de um dador compat√≠vel.

Segundo Marcus, 2017 ela j√° havia feito uma coleta da medula para encontrar esse doador. ‚ÄúEncontramos um doador compat√≠vel, mas a m√©dica disse que o ideal mesmo seria um doador que fosse meu parente‚ÄĚ, explica ele.

O grande problema √© que por ser adotado, Marcus n√£o tem nenhuma informa√ß√£o sobre meus pais biol√≥gicos. ‚ÄúA informa√ß√£o que tenho √© que nasci em Rio Negro no dia 08 de setembro no ano de 1984 e fui deixado na maternidade de Rio Negro aos cuidadas de freiras (soube que a maternidade n√£o existe mais)‚ÄĚ ‚Äď explica Marcus, que deixou um n¬ļ de telefone (zap) de contato caso algu√©m tenha alguma informa√ß√Ķes dos seus pais ou irm√£os leg√≠timos: (47) 9-9645-2222 ou facebook.

Agora atrav√©s da imprensa, redes sociais ele v√™m espalhando mensagens e e clamando para que o ajudem a encontrar seus pais biol√≥gicos: ‚ÄúVenho atrav√©s dessa mensagem tentar descobrir alguma informa√ß√£o, encontrar pai, m√£e ou irm√£os biol√≥gicos para poder realizar esse transplante e salvar minha vida…‚ÄĚ Finaliza e suplica Marcus: ‚ÄúCreio que em nome de Jesus encontrarei meus familiares…‚ÄĚ

A redação do jornal Gazeta de Riomafra entrou em contado com Marcus o qual naquele momento não estava se sentido bem e pediu para entrarmos em contato com sua mãe Valdecir, que prontamente nos relatou o drama que estão vivendo, bem como a linda história de uma mãe que saiu de Joinville para vir até Rio Negro adotar uma criança que havia sido abandonado na maternidade pelos seus pais biológicos e supostamente, ninguém queria adotá-lo por ser de cor escura.

Hospital só pode fornecer os dados via judicial

Segundo a m√£e de Marcus, dona Valdecir, o advogado da fam√≠lia entrou em contato com o hospital de Rio Negro e foi informada que existe algumas anota√ß√Ķes da √©poca que podem levar at√© algum familiar de Marcus, por√©m segundo ela, o hospital s√≥ pode ter aceso a esta documenta√ß√£o atrav√©s de uma autoriza√ß√£o judicial, ‚Äúo que poder√° atenuar ainda mais a delicada situa√ß√£o que j√° se encontra o meu filho…‚ÄĚ desabafa Valdecir. Por√©m disse que vai trilhar todos os caminhos para conseguir salvar a vida do seu filho! ‚ÄúMeu filho precisa desse transplante com urg√™ncia, √© quest√£o da vida ou da morte dele‚ÄĚ!

Um pouco da história da adoção de Marcus

Conta dona Valdecir, que na √©poca, atrav√©s de uma amiga ficou sabendo que havia uma crian√ßa rec√©m nascida que havia sido abandonada pelos seus pais biol√≥gicos na maternidade de Rio Negro e que supostamente, ‚Äú…ningu√©m queria ficar com ela, por ser moreninho…‚ÄĚ. Ent√£o ela e seu marido vieram no mesmo dia para Rio Negro e levaram o pequenino Marcos em seus bra√ßos para Joinville e o registraram como seu filho no mesmo dia em 28/09/1984.

O casal conta que na sequ√™ncia adotaram mais uma menina Maria Fernanda de Oliveira que recentemente se formou em medicina e sua formatura ocorreu no √ļltimo dia 17/11 pela UNIPLAC de Lages. ‚ÄúTalvez Maria Fernanda se formou em medicina para tentar ajudar a salvar a vida de seu irm√£o Marcus…‚ÄĚ Comenta.

Marcus hoje com 36 anos é formado em publicidade e propaganda e mora em Joinville.

Se você tiver alguma informação que possa levar aos pais legítimos de Marcus, entre em contato: (47) 9-9645-2222.