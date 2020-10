Ponte pênsil do “Seminário” está interditada para reformas

A ponte pênsil do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa (popular “Seminário”), em Rio Negro-PR, está interditada atualmente para reformas.

Através do levantamento realizado na vistoria da passarela pênsil do parque, constatou-se a necessidade de manutenção devido à presença de sinais de deterioração de alguns materiais, conforme parecer técnico elaborado pelos engenheiros da Secretaria de Obras, sendo que, os serviços de manutenção não alterarão a estrutura e arquitetura da obra, permanecendo as características do projeto original.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A obra em si trata-se de manutenção para preservação das condições de segurança dos usuários do parque que utilizam a passarela pênsil, portanto não configurando obra de engenharia, uma vez que serão substituídos apenas componentes que apresentam deterioração e desgastes por peças de mesmas características, não havendo intervenção na estrutura principal da mesma.

Uma nova sessão de pregão eletrônico será realizada para a contratação de empresa para a realização da reforma. Manutenções que serão realizadas:

Demolição dos corrimãos e limpeza das superfícies metálicas com jato d’água sob pressão.

Pintura impregnante tipo “POLISTEN” com duas demãos na cor imbuia em superfícies de madeira (estrutura de sustentação, corrimãos e piso da ponte). Antes do inicio os serviços de pintura, as madeiras deverão ser lixadas para que seja removido todo o material orgânico e pintura antiga. Na aplicação da pintura, todas as superfícies adjacentes deverão ser protegidas para evitar respingos. As partes metálicas deverão receber lixamento, pintura com de tinta anticorrosiva (zarcão) e em seguida aplicar pintura com tinta esmalte sintético para superfícies metálicas, no mínimo duas demãos.

Substituição dos corrimãos danificados do acesso pela Casa Branca, inclusive com a troca dos suportes de apoio, que serão chumbados no chão. Os novos corrimãos deverão ser em tubo metálico com costura, em aço carbono no diâmetro de 32 mm e espessura de parede de 1,0mm no mínimo. Os suportes deverão seguir o padrão existente.

Substituição das telas nas laterais da ponte. A tela deverá ser plastificada e na cor verde com malha de 7 cm e arame de 12.

Troca das pranchas do piso nas dimensões 15 cm x 150 cm x 5,5cm (madeira itaúba). As madeiras não poderão apresentar nenhuma rachadura e nós, as medidas não deverão variar mais do que 1% das Todos os parafusos deverão ser substituídos.

Troca dos cabos de aço de sustentação, superiores e inferiores, espessura 12 mm, incluído troca das abraçadeiras.

Prédio do “Seminário” receberá nova pintura

O prédio do antigo Seminário, onde atualmente é a prefeitura de Rio Negro-PR, receberá uma nova pintura em breve.

Na última semana iniciaram os preparos para a pintura, como a lavagem das paredes e ajustes nos buracos e rachaduras nas mesmas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para a definição da cor foi realizado um estudo sobre as cores que podem ser usadas em prédios históricos. Após o levantamento, foi realizada uma votação com todos os visitantes, funcionários e turistas. A cor mais votada foi um tom um pouco mais escuro do que a atual coloração. Depois da votação foi passada para avaliação do Conselho de Políticas Culturais antes de contratar a empresa – que é de Brasília – vencedora na licitação.

LEIA TAMBÉM:

O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa reabriu no último dia 3 após ficar meses fechado para visitação por causa da pandemia do Covid-19.

Confira as regras para a visitação:

O número máximo de visitantes será restrito a 500 pessoas. Todos os visitantes deverão usar máscaras. Haverá medição de temperatura na entrada do parque.

Leia o decreto na íntegra:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

De terça-feira a sexta-feira o Parque é aberto das 8h às 17h; nos sábados, domingos e feriados aberto das 9h às 17h. Na segunda-feira o parque não é aberto ao público, exceto quando o dia for feriado.