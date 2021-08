População de 18 a 26 anos será vacinada no domingo em Rio Negro

A Prefeitura Municipal de Rio Negro através da Secretaria Municipal de Saúde comunica que no dia 22 de agosto das 9h às 15h haverá mutirão de vacinação contra a COVID-19 para população de 18 a 26 anos.

Até o presente momento estão disponíveis um total de 2.800 doses, ressaltando que este quantitativo pode sofrer alteração, visto que há previsão da chegada de mais vacinas no estado e município.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

LEIA TAMBÉM: Mafra vacina pessoas a partir dos 25 anos contra Covid-19

A vacinação ocorrerá no Ginásio de Esportes José Muller (popular XV de Novembro), o qual está e continua sendo equipado para atender o maior número possível de cidadãos com segurança e respeito aos protocolos contra a COVID-19. É necessário o comparecimento com cartão do SUS e de vacinação, além de documento com foto.

Para quaisquer dúvidas ou pedido de informações o cidadão pode entrar em contato com a Base COVID através do número (47) 3643-7763 ou (47) 3642-6994.

LEIA TAMBÉM: Boletins atualizados sobre o coronavírus em Rio Negro e Mafra

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -