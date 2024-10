Prefeitos eleitos em Riomafra realizam agenda

As eleições do último domingo definiram os próximos prefeitos de Rio Negro e Mafra. Alessandro Cristian von Linsingen foi eleito prefeito de Rio Negro com 45,74% (8.069 votos), tendo o atual vereador Marcelo Wotroba como vice-prefeito. Emerson Maas foi reeleito prefeito de Mafra com 66,36% (20.951 votos) com Carlos Nitz como vice-prefeito.

Logo após as eleições ambos divulgaram em suas redes sociais as primeiras agendas, sendo que Alessandro está focado no planejamento para a sua gestão que inicia em janeiro e Emerson está dando continuidade aos trabalhos em Mafra como prefeito.

O prefeito eleito em Rio Negro esteve em Curitiba nesta terça-feira com o deputado federal e secretário de infraestrutura do Paraná, Sandro Alex Cruz de Oliveira. No mesmo dia Alessandro e sua comitiva visitaram o deputado estadual Alisson Wandscheer. Pelas redes sociais o prefeito eleito comentou sobre a importância das parcerias:

“Esses são alguns dos grandes apoiadores da nossa campanha. Juntos, discutimos o futuro promissor que nossa Rio Negro terá a partir de janeiro. Estamos caminhando na direção certa, com parcerias estratégicas e transformadoras que vão trazer progresso”.

Em Mafra o prefeito reeleito Emerson Maas acompanhou nesta semana as obras de pavimentação asfáltica no bairro Faxinal. “O trabalho não pode parar. Mafra tem que continuar”, disse o prefeito em um vídeo publicado em suas redes sociais.

