Rio Negro já recebeu 394 doses da vacina contra o coronavírus

Após a retirada dos insumos (seringas e agulhas) em Piraquara na manhã desta terça-feira, a cidade de Rio Negro recebeu através do Diretor da 2ª Regional de Saúde, José Dalmi Dissenha, as primeiras 394 doses da vacina.

Nesta quarta-feira, com previsão para as 9h, haverá uma transmissão ao vivo nas redes sociais com informações detalhadas sobre o início da campanha de vacinação no município e aplicação da primeira dose da vacina.

