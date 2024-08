Rio Negro lança edital do Programa Incubadora Empresarial; saiba como participar

A Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria de Indústria e Comércio, anunciou o lançamento do edital do Programa Incubadora Empresarial, uma iniciativa que visa contribuir para o desenvolvimento econômico local e a geração de emprego e renda. O programa foi criado pela Lei nº 3.356/2024, regulamentado pelo Decreto nº 63/2024 e pela Lei Complementar nº 15/2013, e busca apoiar micro e pequenas empresas por meio de fornecimento de infraestrutura e suporte gerencial.

O programa é uma oportunidade única para empreendedores locais que desejam iniciar ou consolidar seus negócios em um ambiente favorável ao crescimento. As empresas candidatas deverão apresentar um Plano de Negócios detalhado e a documentação necessária, que será avaliada pela Secretaria de Indústria e Comércio. As propostas aprovadas serão encaminhadas ao Conselho Municipal de Desenvolvimento – Conselho da Cidade, que deliberará sobre a concessão do espaço na incubadora.

O objetivo do programa é fornecer um ambiente de incubação que apoie o desenvolvimento de empresas, oferecendo infraestrutura compartilhada e suporte especializado. O espaço disponibilizado pelo município, seja ele próprio ou localizado, será oferecido às empresas determinadas por um período inicial de dois anos, com possibilidade de prorrogação.

As inscrições podem ser feitas através do portal de autoatendimento da Prefeitura de Rio Negro, acessível pelo link: https://rionegro.atende.net/autoatendimento/servicos/emissao-de-processo-digital/detalhar/1

Com o lançamento do Programa Incubadora Empresarial, a Prefeitura de Rio Negro reafirma seu compromisso com o desenvolvimento econômico local, fortalecendo o empreendedorismo e contribuindo para o crescimento sustentável do município.

LEIA TAMBÉM: Programa Incubadora Empresarial de Rio Negro amplia capacidade com novas unidades