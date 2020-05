Rio Negro perde o advogado Valmor Nardes

Nardes já foi vereador e vice-prefeito de Rio Negro e também exerceu cargo de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Rio Negro

Na √ļltima quinta-feira 28, Rio Negro perdeu uma de suas grandes personalidades e um dos √≠cones na pol√≠tica rionegrense. Ap√≥s ficar internado em Curitiba por cerca de 10 dias, com problemas pulmonares agravado por insufici√™ncia na v√°lvula do cora√ß√£o, faleceu na √ļltima quinta-feira 28, √†s 13h46min, em decorr√™ncia de uma arritmia card√≠aca aos 77 anos.

Valmor, deixa vi√ļva e tamb√©m advogada, Irmeli Melz Nardes, tamb√©m personalidade atuante da sociedade rionegrense e dois filhos, Daniela e Alexandre.

NARDES

Jos√© Valmor Ribeiro Nardes nasceu em 31/10/1942, em Santo Angelo-RS, veio para Rio Negro em junho de 1973, quando da instala√ß√£o do 5¬ļ RCC, permanecendo como militar na ativa at√© 1976.

Valmor foi militar por 15 anos e graduado em direito em 1972. Atuou em Riomafra como advogado desde 1976 e foi professor nos colégios Agrícola Lysímaco Ferreira da Costa, em Rio Negro e Barão de Antonina, em Mafra.

Nardes foi eleito vereador, e também vice-prefeito do ex-prefeito Alceu Ricardo Swarowski (gestão 94/96), período em eu exerceu o cargo como prefeito interino. Em 2015, foi homenageado com o título de Cidadão Honorário de Rio Negro, junto com a esposa Irmeli Melz Nardes.

Atuante em toda a sociedade rionegrense, em v√°rios setores: participou do Lions Clube Internacional de Rio Negro, onde j√° o presidiu por duas oportunidades. Era o atual Patr√£o do CTG Rinc√£o da Saudade de Rio Negro. Participou do Grupo Escoteiro Falc√£o Negro; Membro da Loja Ma√ß√īnica F√© e Trabalho de Rio Negro; Foi presidente da OAB-PR subse√ß√£o de Rio Negro por duas gest√Ķes, como tamb√©m participou de in√ļmeras diretorias de diversas entidades em nossa cidade.

Seu corpo foi velado na sede da OAB de Rio Negro e seu sepultamento ocorreu às ontem (29) às 16h, no cemitério municipal.