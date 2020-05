5º RCC emite nota de pesar sobre o falecimento de Valmor Nardes

Compartilhar no Facebook

O 5º RCC emitiu nesta sexta-feira uma nota de pesar sobre o falecimento de José Valmor Ribeiro Nardes, que era conhecido no meio político de Rio Negro (PR), onde foi vereador e vice-prefeito. Também já exerceu o cargo de presidente da OAB da cidade. Além disso, foi militar no regimento por mais de 14 anos. Leia a nota na íntegra:

O 5º Regimento de Carros de Combate recebeu com tristeza e imensa consternação a notícia sobre o falecimento do 2º Sgt R1 José Valmor Ribeiro Nardes, ocorrido nesta quinta-feira, dia 28 de maio, em Curitiba, militar pioneiro na chegada do Regimento em Rio Negro-PR vindo de Santo Angelo-RS, sua cidade de nascimento, servindo nesta Organização militar por mais de 14 anos.

O Comando e integrantes do 5º RCC vêm publicamente expressar suas sinceras condolências aos familiares e amigos por tão grande perda.

Rio Negro – PR, 29 de maio de 2020.

GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO PEREIRA MACHADO – Cel

Comandante do 5º Regimento de Carros de Combate

