Rio Negro tem mais um caso de coronavírus

A cidade de Rio Negro registrou mais um caso de COVID-19 (coronav√≠rus). A informa√ß√£o foi dada pela Secretaria Municipal de Sa√ļde no in√≠cio da noite desta ter√ßa-feira (07) durante uma transmiss√£o de v√≠deo (assista abaixo ap√≥s o texto).

De acordo com as informa√ß√Ķes, o paciente possui mais de 50 anos e j√° estaria com estado de sa√ļde debilitado, estando fora do munic√≠pio em mar√ßo para realiza√ß√£o de exame do tratamento oncol√≥gico que necessita. O protocolo de rastreamento e conten√ß√£o da dissemina√ß√£o do v√≠rus COVID-19 j√° foi utilizado pela Equipe de Epidemiologia do munic√≠pio de Rio Negro, evitando assim a contamina√ß√£o de outras pessoas. O resultado positivo foi dado por um hospital de Curitiba. A confirma√ß√£o “oficial” ainda ser√° dada pelo Laborat√≥rio Central do Estado do Paran√° (LACEN).

A Secretaria de Sa√ļde de Rio Negro refor√ßa o pedido para que todos permane√ßam cautelosos e mantenham as pr√°ticas de preven√ß√£o. Assista na √≠ntegra:

Atendimento da Secretaria de Sa√ļde de Rio Negro para informa√ß√Ķes sobre o COVID-19:

(47) 98913-4920

(47) 98911-3060

(47) 98913-1425

(47) 98910-7164

(47) 98910-0194

(47) 98913-9327

Coronavírus: o que você precisa saber e fazer para prevenir o contágio

Coronav√≠rus (CID10) √© uma fam√≠lia de v√≠rus que causam infec√ß√Ķes respirat√≥rias. O novo agente do coronav√≠rus foi descoberto em 31/12/19 ap√≥s casos registrados na China. Provoca a doen√ßa chamada de coronav√≠rus (COVID-19).

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.