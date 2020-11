SINE de Rio Negro oferece curso gratuito de corte e costura industrial

Compartilhar no Facebook

O SINE de Rio Negro está com inscrições abertas para o curso gratuito de corte e costura industrial. Não perca esta oportunidade para se capacitar. Há diversas vagas de emprego disponíveis para a área.

O curso irá fornecer informações, apresentar conceitos de corte e costura e capacitar o participante a operar máquinas de costura e executar técnicas de corte e costura industrial.

Carga horária: 80 horas

Período: Integral | 08h às 12h e das 13h às 17h

Pré-requisitos:

– Morar em Rio Negro

– Ter disponibilidade de horário para realizar o curso

As inscrições deverão ser realizadas diretamente no SINE de Rio Negro, que fica localizado na Rua Dr. Getúlio Vargas, 167, em frente ao Salão 06 de Agosto, no Centro.

Clique aqui e confira as vagas atuais de emprego disponíveis no SINE de Rio Negro.

