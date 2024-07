SINE de Rio Negro supera meta de colocações no mercado de trabalho

Nesta semana a Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná divulgou as informações técnicas da Agência do Trabalhador de Rio Negro.

Foram relacionados os dados de produtividade referente ao número de profissionais colocados no mercado de trabalho nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril:

Número de colocados: 624

Meta: 475

% da meta: 131%

A regra para a aplicação da meta é determinada com base na média mensal, portanto nos meses em análise, a agência colocou número suficiente e compatível de pessoas no mercado de trabalho, atingindo a meta estabelecida para o período.

As vagas disponíveis no SINE de Rio Negro podem ser conferidas facilmente aqui no Click Riomafra. Basta acessar: www.clickriomafra.com.br/emprego/rionegro

Os candidatos interessados em concorrer às vagas devem procurar a agência que fica localizada na Rua Dr. Getúlio Vargas, nº167, Centro.