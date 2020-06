Travessa levará o nome de Patrão José Valmor Ribeiro Nardes

Segundo os vereadores a alteração do nome é para homenagear o Dr. Valmor Nardes – como era conhecido popularmente -, pessoa que sempre defendeu a cultura gaúcha e suas tradições, fundador do CTG Rincão da Saudade onde foi patrão por três vezes

Compartilhar no Facebook

A Câmara de Rio Negro aprovou na noite da terça-feira um requerimento solicitando que a travessa Maranhão, “rua do CTG”, seja renomeada com o nome do advogado e ex-vereador e ex-vice-prefeito José Valmor Ribeiro Nardes, passado a se chamar Travessa Patrão José Valmor Nardes.

Segundo os vereadores a alteração do nome é para homenagear o Dr. Valmor Nardes – como era conhecido popularmente –, pessoa que sempre defendeu a cultura gaúcha e suas tradições, fundador do CTG Rincão da Saudade onde foi patrão por três vezes.

Os vereadores apontaram ainda que além um tradicionalista, Valmor foi um personalidade importante no município, como militar, político, advogado, produtor rural e membro do Lions Clube.

LEIA TAMBÉM: Rio Negro perde o advogado Valmor Nardes