Uso de máscara é obrigatório nos estabelecimentos de Rio Negro e Mafra

Rio Negro publicou o Decreto que obriga o uso de máscara de proteção a partir desta sexta-feira (24) em estabelecimentos considerados essenciais, bem como estabelecimentos comerciais que tiverem as atividades liberadas e retomadas. Também é obrigatório utilizar em táxis ou transporte compartilhado de passageiros e durante o desempenho de atividades em repartições públicas e privadas. O não uso da máscara pode gerar multa ao infrator.

A determinação já estava em prática desde o dia 17/04, quando o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, anunciou a obrigatoriedade do uso de máscaras em estabelecimentos públicos e privados de Santa Catarina. Nesta quinta-feira (23) a cidade de Rio Negro publicou o Decreto. A cidade segue as determinações do Estado de Santa Catarina. Segundo a Prefeitura de Rio Negro, acompanhar as medidas adotadas por Mafra, por consequência dos decretos estaduais, é uma maneira de agir em conjunto para ter mais sucesso no combate a Covid-19.

Leia na íntegra o Decreto:

Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro informa sobre o uso correto das máscaras de proteção: