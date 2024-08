Veja registros da 132ª Festa do Senhor Bom Jesus da Coluna

Compartilhar no Facebook

Nesta terça-feira foi realizada em Rio Negro a tradicional Festa em Louvor ao Senhor Bom Jesus da Coluna, que neste ano chegou à sua 132ª edição.

O evento foi realizado no Centro pela Paróquia Senhor Bom Jesus da Coluna em honra ao padroeiro do município. Todos os anos um grande público prestigia a festa.

A programação social da festa teve início no dia 27 de julho com eventos gastronômicos. Neste dia 06 de agosto, dia do padroeiro, o evento teve um completo serviço de cozinha, missas, procissão e atrações musicais.

Confira as fotos divulgadas pelas paróquia:

