Às 00h da noite do dia 08 para 09 de fevereiro, o Cineplus Emacite exibirá a pré-estreia do filme Cinquenta tons mais escuros. Atendendo aos pedidos do público, a sessão será legendada.

Os ingressos já podem ser adquiridos na bilheteria do cinema.

Acompanhe as informações na página: www.clickriomafra.com.br/emacite/programacao