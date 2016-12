ProgramaÃ§Ã£o de filmes no Cineplus Emacite

Acompanhe nesta p√°gina a programa√ß√£o de filmes em cartaz no cinema em Mafra com as datas e hor√°rios das exibi√ß√Ķes. O Cineplus Emacite possui sistemas modernos de som e proje√ß√£o de √ļltima gera√ß√£o. A proje√ß√£o √© digital, sendo considerada a melhor do mercado cinematogr√°fico nos dias atuais.

COMUNICADO: N√£o haver√° sess√Ķes no s√°bado (24). No domingo, dia de Natal, o cinema abrir√° √†s 16h e a primeira sess√£o ter√° in√≠cio √†s 18h com o filme Sing. √Äs 20h30 haver√° sess√£o com o filme Rogue One ‚Äď Uma hist√≥ria Star Wars.

Valores:

Terça-feira: Todos pagam R$ 7,00 o dia todo (exceto nos feriados).

Todos pagam R$ 7,00 o dia todo (exceto nos feriados). Quarta-feira: Inteira R$ 12,00 e meia-entrada R$ 6,00.

Inteira R$ 12,00 e meia-entrada R$ 6,00. Quinta e sexta-feira: Inteira R$ 14,00 e meia-entrada R$ 7,00.

Inteira R$ 14,00 e meia-entrada R$ 7,00. S√°bados, domingos e feriados: Inteira R$ 16,00 e meia-entrada R$ 8,00.

Sorteio de ingressos:

O portal Click Riomafra realiza sorteios de ingressos para o cinema toda semana.

