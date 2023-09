A Freira 2 estreia nesta quarta-feira no Cineplus Emacite

Voc√™ tem coragem? 👻🍿 Valak, a freira mais temida de todos os tempos, est√° de volta ao Cineplus Emacite! O cinema ter√° sess√Ķes do filme A Freira 2 a partir desta quarta-feira, dia 06. Sess√Ķes: 18h40 | 21h.

O filme √© continua√ß√£o direta do primeiro longa e mais um cap√≠tulo da franquia Invoca√ß√£o do Mal. Dirigido por Michael Chaves (Invoca√ß√£o do Mal 3: A Ordem do Dem√īnio), a obra traz no elenco novamente Taissa Farmiga como a Irm√£ Irene, uma jovem religiosa que tem como miss√£o enfrentar e destruir a criatura demon√≠aca.

De acordo com o trailer oficial divulgado, no novo capítulo da história, a Irmã vai para uma escola-internato e se surpreende quando uma das alunas conta que sentiu uma presença estranha e que viu uma freira andando pelos corredores. Não demora muito para que Valak se revele a ela e mostre que voltou ainda mais forte.

De acordo com os criadores, A Freira 2 será ainda mais sangrento que o primeiro, o que indica que o filme, além de boas cenas de possessão e terror, terá boas mortes a caminho. Além disso, o longa dá a entender que as crianças serão o novo alvo de Valak, que como anjo caído impiedoso, não poupa sofrimento nem aos pequenos. Já sobre Irene, podemos esperar uma personagem que continua bondosa, mas deixou de ser ingênua.

Sobre o filme: Sequência de A Freira (2018), fazendo parte da franquia Invocação do Mal. Nesta continuação, na França de 1956, um padre é assassinado e parece que o mal está se espalhando por toda a região. Acompanhamos a Irmã Irene quando, mais uma vez, ela fica cara a cara com uma força demoníaca.

Gênero: Terror

Classificação: 16 anos

Duração: 1h50 + 01 cena pós-créditos



Trailer: