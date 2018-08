Ação e drama na tela do Cineplus Emacite com o filme O Protetor 2

O Protetor 2 estreia nesta quinta-feira (16) no Cineplus Emacite. O filme tem Denzel Washington como ator principal e promete muita ação, drama e suspense no cinema.

Horário da exibição: 21h

Duração: 02h

Classificação indicativa: 16 anos

Sinopse: Sequência dos feitos de Robert McCall (Denzel Washington), um agente aposentado que ajuda pessoas em perigo. Até onde el irá por alguém que ele ama?

Mssachusetts, Estados Unidos. Robert McCall (Denzel Washington) trabalha como motorista e ajuda as pessoas com a ajuda de Susan Plummer (Melissa Leo). Um dia, um empresário coloca uma mulher em seu carro e ordena que a leve até sua casa. Percebendo que ela foi violentada, McCall resolve ir atrás do tal homem, com a desculpa do cartão de crédito dele não ter sido aceito. Pouco tempo depois, ele descobre que Susan, uma das poucas pessoas que sabe de seus atos como vigilante, foi assassinada.

Trailer:

