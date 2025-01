Ainda Estou Aqui, indicado ao Oscar, serÃ¡ exibido no Cineplus Emacite

A partir desta quinta-feira (30) o Cineplus Emacite exibira o premiado filme Ainda Estou Aqui. Acompanhe a programação através do site: https://cinemacineplus.com.br/ingressos-online/

Ainda Estou Aqui segue em cartaz no Brasil e j√° atraiu mais de tr√™s milh√Ķes de espectadores ao cinema. O filme foi premiado com o trof√©u de Melhor Roteiro no Festival de Veneza 2024 e concorre em tr√™s categorias do Oscar, incluindo melhor filme e melhor atriz para Fernanda Torres. A cerim√īnia de premia√ß√£o do Oscar acontece em 2 de mar√ßo no Dolby Theater, em Los Angeles.

Sobre o filme: Ainda Estou Aqui √© uma adapta√ß√£o cinematogr√°fica do livro autobiogr√°fico de Marcelo Rubens Paiva, que narra a emocionante trajet√≥ria de sua m√£e, Eunice Paiva, durante a ditadura militar no Brasil. Ambientada em 1970, a hist√≥ria retrata como a vida de uma mulher comum, casada com um importante pol√≠tico, muda drasticamente ap√≥s o desaparecimento de seu marido, capturado pelo regime militar. For√ßada a abandonar sua rotina de dona de casa, Eunice (Fernanda Torres/Fernanda Montenegro) se transforma em uma ativista dos direitos humanos, lutando pela verdade sobre o paradeiro de seu marido e enfrentando as consequ√™ncias brutais da repress√£o. O filme explora n√£o apenas o drama pessoal de Eunice, mas tamb√©m o impacto do regime militar na vida de milhares de fam√≠lias brasileiras, destacando o papel das mulheres na resist√™ncia. Com uma narrativa profunda e sens√≠vel, Ainda Estou Aqui traz √† tona quest√Ķes de perda, coragem e resili√™ncia, enquanto revisita um dos per√≠odos mais sombrios da hist√≥ria do Brasil. A obra √© um tributo √† for√ßa de Eunice Paiva, que, contra todas as adversidades, se torna uma figura central na luta pelos direitos humanos no pa√≠s.

Gênero: Drama, Suspense

Classificação: 14 anos

Duração: 2h15