Alunos da escola Olavo Bilac visitam o Cineplus Emacite

Na tarde da última quarta-feira (10), alunos da Escola Municipal Olavo Bilac, de Rio Negro, visitaram o Cineplus Emacite e assistiram ao filme Pets – A Vida Secreta dos Bichos 2. As crianças são da turma do primeiro ano da professora Marcela Dolinski. Para a maioria dos alunos foi a primeira experiência no cinema, tornando, portanto, um dia memorável.

O Cineplus possui o Projeto Escola, que possibilita o agendamento de sessões para escolas com valores diferenciados durante o ano todo. Para mais informações basta entrar em contato com o cinema através do telefone: (47) 3058-5656 (ligação local para Mafra).

Acesse e acompanhe a programação do Cineplus Emacite: www.clickriomafra.com.br/emacite