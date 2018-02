Aproveite as férias e Viva! A Vida é uma Festa

O Cineplus Emacite está exibindo a animação Viva! A Vida é uma Festa. A sessão ocorre às 16h40. Aproveite a Terça Plus e pague meia-entrada no ingresso.

CURIOSIDADES:

Inspiração

A “Terra dos Mortos” (The Land of the Dead no original) √© inspirada na cidade mexicana de Guanajuato.

Detalhe dignos da Pixar

Quando Miguel anda pela rua, voc√™ pode observar que existem pi√Īatas de alguns personagens da Pixar, como do Woody, Buzz Lightyear e Mike Wazowski.

Viva!

Miguel Rivera é o primeiro protagonista de pele morena de um filme animado da Pixar.

Melhor n√£o arriscar!

O t√≠tulo original “Coco” foi substitu√≠do no Brasil por “Viva” para evitar que a palavra “Coco” fosse confundida com outra n√£o t√£o agrad√°vel.

Quem diria?

O maestro da orquestra para o show musical é uma caricatura do compositor do filme, Michael Giacchino. Além disso, o personagem Ernesto de la Cruz foi baseado no ator mexicano Pedro Infante.

N√£o podia passar despercebido!

A flor laranja que aparece no filme é a Aztec marigold, uma flor comumente usada pelos mexicanos no Dia de los Muertos.

Sinopse:

Miguel √© um menino de 12 anos que quer muito ser um m√ļsico famoso, mas ele precisa lidar com sua fam√≠lia que desaprova seu sonho. Determinado a virar o jogo, ele acaba desencadeando uma s√©rie de eventos ligados a um mist√©rio de 100 anos. A aventura, com inspira√ß√£o no feriado mexicano do Dia dos Mortos, acaba gerando uma extraordin√°ria reuni√£o familiar.

Gênero: Animação

Classificação: Livre

Elenco: Anthony Gonzalez (VIII), Benjamin Bratt, Gael García Bernal

Duração: 1h45

Trailer: