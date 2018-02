Assista “Fala Sério, Mãe!”; a comédia é ideal para toda a família

O Cineplus Emacite está exibindo a comédia brasileira Fala Sério, Mãe! A sessão ocorre às 14h30. Aproveite a Terça Plus e pague meia-entrada no ingresso.

Dos livros para as telonas

“Fala sério, Mãe” é o segundo filme baseado nos livros da escritora adolescente Thalita Rebouças. O primeiro foi “É Fada”, estrelado pela youtuber Kéfera Buchmann e inspirado no livro “Uma Fada Veio Me Visitar”.

Outra faceta

É o primeiro papel que Ingrid Guimarães faz nas telonas de uma “mãezona” de uma adolescente. Em entrevista ao site Adoro Cinema, a atriz também se mostrou feliz por ser o primeiro filme estrelado por ela em onde mãe e filha podem assistir juntas.

Sinopse:

Ângela Cristina (Ingrid Guimarães), mãe da adolescente Maria de Lourdes (Larissa Manoela), está tendo a experiência de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha-russa de emoções, com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar. Por outro lado, Malu, como prefere ser chamada, também tem suas insatisfações. Embora teimosa, sofre com os cuidados excessivos e com o jeito conservador da mãe.

Gênero: Comédia

Classificação: Livre

Elenco: Larissa Manoela, Ingrid Guimarães, Marcelo Laham

Duração: 1h19

Trailer: