Ator de Pantera Negra morre aos 43 anos; Chadwick Boseman lutava contra o cÃ¢ncer

O ator Chadwick Boseman morreu aos 43 anos. Conhecido por interpretar o Pantera Negra no filme da Marvel, além de personagens importantes da história americana, ele enfrentou um câncer de cólon diagnosticado em 2016.

“É com imensurável pesar que confirmamos a morte de Chadwick Boseman. Chadwick foi diagnosticado com câncer de cĂłlon de estágio 3 em 2016, e lutou contra ele nestes Ăşltimos quatro anos conforme progrediu para estágio 4”, afirmou a famĂ­lia do ator em seu perfil no Twitter.

“Um verdadeiro lutador, Chadwick perseverou por tudo, e trouxe a vocĂŞs muitos dos filmes que tanto amam. De ‘Marshall: Igualdade e Justiça’ a ‘Destacamento Blood’, ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ de August Wilson e muitos mais, todos foram gravados durante e entre incontáveis cirurgias e quimioterapia. Foi a honra de sua carreira trazer Ă vida o rei T’Challa em ‘Pantera Negra’.”

De acordo com a nota, ele morreu em sua casa, acompanhado da mulher e da família. Ele nunca tinha falado sobre a doença publicamente.

Nascido na Carolina do Sul, o americano Chadwick Aaron Boseman começou a carreira na televisĂŁo, com um pequeno papel na sĂ©rie “Parceiros da Vida”.

Depois de participações em sĂ©ries como “Lei & Ordem” e “PlantĂŁo mĂ©dico”, ele ganhou seu primeiro papel regular em “Lincoln Heights”, em 2009.

Seu primeiro personagem de destaque no cinema veio como o protagonista de “42: A HistĂłria de uma Lenda” (2013).

No filme baseado em fatos, interpretou o jogador de beisebol Jackie Robinson, que em 1947 se tornou o primeiro negro a entrar para um time da principal competição dos Estados Unidos, a Major League Baseball.

O papel marcaria uma carreira repleta de personagens importantes da cultura negra americana, como o cantor James Brown, em “Get on Up: A HistĂłria de James Brown” (2014), e o juiz Thurgood Marshall, primeiro membro negro da Suprema Corte americana, em “Marshall: Igualdade e Justiça” (2016).

Ainda em 2016, ele estreou no papel pelo qual seria mais lembrado. Em “CapitĂŁo AmĂ©rica: Guerra Civil”, Boseman apareceu pela primeira vez como T’Challa. Criado pela Marvel em 1966, o Pantera Negra foi o primeiro super-herĂłi negro dos quadrinhos americanos.

Dois anos depois, estrelou seu prĂłprio filme, “Pantera Negra”. Sucesso com crĂ­tica e com o pĂşblico, a histĂłria do herĂłi de um reino africano fictĂ­cio e avançado bateu a marca do US$ 1 bilhĂŁo nas bilheterias mundiais, ganhou trĂŞs Oscar e foi indicado a outros quatro — entre eles, o de melhor filme.

Como o herĂłi, ele ainda participou de “Vingadores: Guerra Infinita” (2018) e de “Vingadores: Ultimato (2019), e tinha presença confirmada em um novo “Pantera Negra”, previsto para 2022.

Seu trabalho mais recente já lançado foi “Destacamento Blood”, dirigido por Spike Lee, que estreou em junho. Ele ainda esteve em “Ma Rainey’s Black Bottom”, com Viola Davis, que tinha estreia prevista em 2020.

Fonte: G1