Atualização: Cineplus Emacite fechará temporariamente a partir desta quarta-feira (18)

Atualiza√ß√£o: O Cineplus Emacite fechar√° temporariamente a partir desta quarta-feira, dia 18, atendendo ao Decreto N¬ļ 515 do Governo do Estado de SC. Seguiremos monitorando de perto os fatos e comunicados das autoridades. Voltaremos em breve, mais fortes e com a certeza de termos superado juntos mais esse momento.

A Rede Cineplus fechará temporariamente as suas unidades de cinema como ação preventiva ao coronavírus, visando preservar a integridade dos clientes e colaboradores do cinema.

Leia o comunicado da rede na íntegra:

Nenhum filme de drama chegaria perto do que estamos sentindo. Mas n√£o podemos ignorar as recomenda√ß√Ķes e os tristes fatos que est√£o acontecendo em todo o mundo.

Acompanhando a evolu√ß√£o do Coronav√≠rus e as diversas medidas para cont√™-lo, o Cineplus informa que fechar√° os complexos listados abaixo, a fim de preservar a sa√ļde de nossos colaboradores, clientes e de toda sociedade.

Cineplus Jardim das Américas interrompe suas atividades a partir de amanhã, dia 18/03.

Cineplus √Āgua Verde, Campo Largo, Castro e Fazenda Rio Grande interrompem suas atividades a partir de quinta-feira, dia 19/03. (Mafra fechar√° a partir desta quarta-feira, dia 18).



Seguiremos monitorando de perto os fatos e comunicados das autoridades. Voltaremos em breve, mais fortes e com a certeza de termos superado juntos mais esse momento.