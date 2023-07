Barbie estreia no Cineplus com direito a balde estilo bolsa

Sobre o filme: No fabuloso live-action da boneca mais famosa do mundo, acompanhamos o dia a dia em Barbieland – o mundo m√°gico das Barbies, onde todas as vers√Ķes da boneca vivem em completa harmonia e suas √ļnicas preocupa√ß√Ķes s√£o encontrar as melhores roupas para passear com as amigas e curtir intermin√°veis festas. Por√©m, uma das bonecas (interpretada por Margot Robbie) come√ßa a perceber que talvez sua vida n√£o seja t√£o perfeita assim, questionando-se sobre o sentido de sua exist√™ncia e alarmando suas companheiras. Logo, sua vida no mundo cor-de-rosa come√ßa a mudar e, eventualmente, ela √© expulsa de Barbieland. For√ßada a viver no mundo real, Barbie precisa lutar com as dificuldades de n√£o ser mais apenas uma boneca – pelo menos ela est√° acompanhada de seu fiel e amado Ken (Ryan Gosling), que parece cada vez mais fascinado pela vida no novo mundo. Enquanto isso, Barbie tem dificuldades para se ajustar, e precisa enfrentar v√°rios momentos nada coloridos at√© descobrir que a verdadeira beleza est√° no interior de cada um.

Gênero: Aventura, Comédia, Família

Classificação: 12 anos

Duração: 1h55



