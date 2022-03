Batman estÃ¡ surpreendendo o pÃºblico no Cineplus Emacite

O filme Batman está em exibição no Cineplus Emacite. Desde a última terça-feira o público vem se impressionando com o filme da DC que tem quase 3h de duração.

No filme, Batman (Robert Pattinson) vai precisar salvar a cidade de Gotham enquanto conhece vilões como Charada (Paul Dano), Mulher-Gato (Zoë Kravitz) e Pinguim (Colin Farrell).

A rede Cineplus possui um super combo do filme com um balde incrível. O estoque é limitado!

Sinopse: Após a morte de seus pais, o jovem bilionário Bruce Wayne (Robert Pattinson) age como vigilante noturno em Gotham City. No entanto, uma série de crimes desafiará as suas habilidades heróicas. Enquanto isso, o Charada (Paul Dano) decide fazer um jogo de gato e rato com Bruce e o comissário James Gordon (Jeffrey Wright). Mas Batman representa a justiça e não deixará o mal vencer essa batalha.

Gênero: Ação, Crime, Drama

Classificação: 14 anos

Duração: 2h55

Sessões:

Trailer: