Batman estreia nesta terÃ§a-feira no Cineplus Mafra; confira os horÃ¡rios

Assista Batman a partir da terça-feira no Cineplus. Ingressos já disponíveis na bilheteria, site e app!

Sinopse: Após a morte de seus pais, o jovem bilionário Bruce Wayne (Robert Pattinson) age como vigilante noturno em Gotham City. No entanto, uma série de crimes desafiará as suas habilidades heróicas. Enquanto isso, o Charada (Paul Dano) decide fazer um jogo de gato e rato com Bruce e o comissário James Gordon (Jeffrey Wright). Mas Batman representa a justiça e não deixará o mal vencer essa batalha.

Gênero: Ação, Crime, Drama

Classificação: 16 anos

Duração: 2h55

01/03:

Uncharted: Fora do Mapa: 15h

Batman: 17h30 | 21h

02 a 09/03:

Batman: 14h | 17h30 | 21h

Trailer: