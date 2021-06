Cinema é um lugar seguro; confira as medidas adotadas

Os motores já estão aquecendo! O filme Velozes & Furiosos 9 estreia nesta quinta-feira no Cineplus Emacite. Já é possível garantir o seu ingresso antecipado pelo site, app ou na bilheteria do cinema.



Em ‚ÄėVelozes e Furiosos 9‚Äô a vil√£ Cypher (Theron) retorna para atrapalhar a vida de Dominic Toretto (Diesel), desta vez trazendo Jakob (John Cena), o irm√£o mais novo de Dominic, que tamb√©m √© um assassino profissional com uma vingan√ßa pessoal contra o protagonista. No intuito de superar o ‚Äúsubmarino no gelo‚ÄĚ visto no filme anterior, desta vez a ‚Äúfam√≠lia Furiosa‚ÄĚ parece se valer de im√£s superpotentes, que atraem ou empurram objetos met√°licos, criando todo tipo de caos nas ruas de uma cidade americana. Evidentemente, n√£o √© o tipo de filme que voc√™ assiste esperando uma profunda trama que o leve a pensar sobre o sentido da vida ‚ÄĒ a ideia aqui √© ver carros voando (literalmente e figurativamente) e coisas explodindo.

CINEMA SEGURO

√Č fato que o cinema √© um lugar seguro. Isso pode ser comprovado com uma visita ao local. O Cineplus Emacite Mafra e todos os cinemas do Brasil seguem protocolos rigorosos, criados em conjunto com as secretarias de sa√ļde de cada estado. Antes da pandemia, inclusive, j√° havia o cuidado com o uso de √°lcool em gel no local, por exemplo.

O Cineplus se juntou com outras empresas do ramo cinematogr√°fico no movimento Juntos pelo Cinema. Elaborado h√° meses por integrantes do movimento, os procedimentos sanit√°rios para o funcionamento consciente dos cinemas incluem a utiliza√ß√£o de m√°scaras de prote√ß√£o facial, o distanciamento entre poltronas (o pr√≥prio sistema da bilheteria faz a separa√ß√£o na hora da venda), a medi√ß√£o de temperaturas, a renova√ß√£o constante no ar, a higieniza√ß√£o das salas entre sess√Ķes, dentre outros cuidados. Nos aparelhos de ar-condicionado, por exemplo, foi instalado um mecanismo que filtra e limpa o ar constantemente.

Durante o filme é possível sentar junto com a família ou com amigos próximos? Sim! Mas precisam chegar juntos e escolher as poltronas juntos, pois o sistema bloqueia automaticamente as poltronas próximas.

A Rede Cineplus sempre preza pela seguran√ßa de todos, portanto √© fundamental que todos sigam as orienta√ß√Ķes:

Utilizar a máscara de proteção facial nas dependências do cinema

Respeitar o distanciamento

Optar pelos meios de pagamentos eletr√īnicos ou online. Mas se preferir pode comprar na bilheteria normalmente e com seguran√ßa, pois os equipamentos s√£o higienizados.

COMPRAS PELO SITE, APLICATIVO E AUTOATENDIMENTO

Com o site e aplicativo do Cineplus é possível verificar a programação atual e comprar ingressos com facilidade. Também é possível garantir a pipoca e demais produtos da bomboniere antecipadamente.

Site para compras online: cinemacineplus.com.br/ingressos-online

Baixe agora mesmo o aplicativo. Basta procurar por CINEMA CINEPLUS na loja de aplicativos.

No cinema tamb√©m h√° uma m√°quina de autoatendimento. Nela √© poss√≠vel comprar de forma antecipada ingressos para sess√Ķes do dia atual ou para outras datas. Tamb√©m √© poss√≠vel comprar produtos da bomboniere e imprimir o ingresso comprado pelo site ou aplicativo.