Cineplus Ã© destaque no portal da Revista Exibidor

O portal da Revista Exibidor – que tem a finalidade de divulgar informações e serviços voltados ao mercado cinematográfico – destacou a rede Cineplus na última semana. A matéria é referente ao lançamento da sala Premium Large Format (PLF) denominada “TSX Laser” na unidade do Shopping Jardim das Américas, em Curitiba.

A equipe de reportagem do Exibidor foi conferir de perto a operação da Cineplus. A sala conta com um projetor Christie Laser RGB 4K, som Dolby Atmos e, ainda, com 31 autofalantes e 8 subwoofer’s Vive Audio também da Christie. O conjunto destes equipamentos dentro de uma tela de 16×7 metros gera um resultado que impressiona. A reportagem assistiu Vingadores: Ultimato e Pokémon Detetive Pikachu, dois filmes com cores bem distintas e que dão a real dimensão dos projetores Christie e a qualidade do som Dolby Atmos.

Segundo a revista, a sala vem impressionando críticos da região. Durante as duas primeiras semanas após sua inauguração, jornalistas locais chegaram a comparar a nova sala com IMAX.

O Exibidor aproveitou a viagem para conhecer também o Cineplus na cidade de Mafra. O sempre otimista Miltinho Durski, proprietário da rede, apresentou com orgulho o cinema de uma única sala de 700 lugares que vem apresentando bons resultados de bilheteria, bombonière e também shows. Pela quantidade de lugares e um palco de respeito, o espaço também é utilizado para eventos musicais e teatro na cidade de 56 mil habitantes. Retornando à região de Curitiba, a reportagem visitou outras três operações.

Imagens da sala TSX Laser: