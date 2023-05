Cineplus Emacite Ã© o 6Âº maior pÃºblico de Velozes e Furiosos 10 por sala do Brasil

Obrigado, Mafra e regi√£o! 💜 O Cineplus Emacite √© o 6¬ļ maior p√ļblico de Velozes e Furiosos 10 por sala do Brasil. Obrigado a todos que j√° curtiram esse filma√ßo na telona do Cineplus. Se voc√™ ainda n√£o assistiu, n√£o perca essa experi√™ncia incr√≠vel no cinema. 🍿 Garanta o seu ingresso de forma antecipada: https://cinemacineplus.com.br/ingressos-online/

Sobre o filme:¬†No d√©cimo filme da s√©rie Velozes & Furiosos e √ļltimo da nova trilogia (Velozes 8, 9 e 10), ao longo de muitas miss√Ķes e contra probabilidades que pareciam imposs√≠veis, Dom Toretto (Vin Diesel) e sua fam√≠lia foram mais espertos e superaram todos os inimigos em seu caminho. Agora, eles devem desafiar o advers√°rio mais letal que j√° enfrentaram. Alimentada pela vingan√ßa, uma amea√ßa terr√≠vel emerge das sombras do passado na forma de Dante (Jason Momoa), para destruir o mundo de Toretto e destruir tudo – e todos – que ele ama. Ele ent√£o, comandando novamente a equipe de corredores mais conhecida do mundo, encara mais uma dif√≠cil miss√£o sobre quatro rodas. O fim da estrada come√ßa e Velozes & Furiosos 10 lan√ßa os cap√≠tulos finais de uma das franquias globais mais famosas e populares do cinema, agora em sua terceira d√©cada e ainda forte com o mesmo elenco e personagens centrais de quando come√ßou.

Gênero: Ação

Classificação: 14 anos

Duração: 2h21 + 01 cena pós-créditos

