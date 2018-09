Cineplus Emacite inicia shows de comédia stand-up

O Cineplus Emacite iniciou uma s√©rie de eventos culturais. A partir de agora, al√©m de exibir os grandes lan√ßamentos do cinema, no ambiente tamb√©m ser√£o realizados shows de com√©dia stand-up e outras apresenta√ß√Ķes art√≠sticas. Nesta segunda-feira (17), o p√ļblico presente se divertiu com o show apresentado pelos humoristas Murillo Costa e Jefferson Todor, al√©m dos convidados especiais: Ricardo Beguer, Jhow Carraro, Andr√© Ricard’e Souza e Dieniffer Mafra. Junto com o valor do ingresso houve arrecada√ß√£o de alimentos que ser√£o doados para fam√≠lias carentes da cidade. Em outubro haver√° novos shows de stand-up. A programa√ß√£o ser√° divulgada em breve.

Para reiniciar as apresenta√ß√Ķes art√≠sticas no ambiente, a Cineplus est√° investindo em diversas melhorias. A rede tamb√©m se preocupa com a acessibilidade no local. Em breve o ambiente ter√° 100% de acessibilidade. O cinema ter√°, por exemplo, um elevador e recursos de acessibilidade para pessoas com defici√™ncia visual e auditiva (sistema de audiodescri√ß√£o e legendagem). No total, ser√£o investidos mais de R$ 100 mil em melhorias. Desta forma o p√ļblico poder√° curtir grandes atra√ß√Ķes culturais em um ambiente preparado especialmente para proporcionar momentos marcantes.

AGENDA

No pr√≥ximo domingo e na segunda-feira, dias 23 e 24, ser√° realizado no Cineplus Emacite o show teatral ao vivo com diversas personagens infantis. As sess√Ķes ser√£o √†s 16h e 18h30. Veja mais informa√ß√Ķes no v√≠deo: