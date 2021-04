Cineplus Emacite reabrirÃ¡ nesta terÃ§a-feira (dia 20)

Reabriremos nesta terça-feira (dia 20). E com muita segurança!

A Rede Cineplus ampliou os procedimentos de higiene e segurança para você aproveitar o cinema com tranquilidade.

Em breve divulgaremos a programação.

Cinema é um lugar seguro!

O Cineplus ampliou os procedimentos de higiene e segurança para você aproveitar o cinema com tranquilidade. Há controle de temperatura na entrada, distanciamento em todo o ambiente, higienização constante de todos os equipamentos, entre outras medidas de prevenção.

Durante o filme é possível sentar junto com a família ou com amigos próximos? Sim! Mas precisam chegar juntos e escolher as poltronas juntos, pois o sistema bloqueia automaticamente as poltronas próximas.

A Rede Cineplus sempre preza pela segurança de todos, portanto é fundamental que todos sigam as orientações:

•   Utilizar a máscara de proteção facial nas dependências do cinema

•   Respeitar o distanciamento

•   Optar pelos meios de pagamentos eletrônicos ou online. Mas se preferir pode comprar na bilheteria normalmente e com segurança, pois os equipamentos são higienizados.

Desejamos a todos uma boa experiência no cinema!