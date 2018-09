Na noite deste s├íbado (15), o Cineplus Emacite recebeu a visita de dois Valak┬┤s. O p├║blico presente teve a oportunidade de tirar fotos e curtir o filme A Freira com ÔÇťboas companhiasÔÇŁ na sala do cinema. As freiras foram interpretadas por Rubia Laryssa e Gabriel Reina.

Clique na foto para ampliar: