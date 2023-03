Cineplus Emacite tem promoÃ§Ã£o de meia-entrada para todos atÃ© dia 8/3

Até o dia 08 de março todos pagarão meia-entrada no ingresso em qualquer sessão. Apenas R$ 13. Aproveite a oportunidade para se impressionar com o novo sucesso da Marvel.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Sobre o filme: Em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, quando Cassie (Kathryn Newton), filha de Scott Lang (Paul Rudd), desenvolve um dispositivo que permitiria a comunica√ß√£o com o reino qu√Ęntico, o experimento termina em desastre: Cassie, Scott e sua companheira e hero√≠na, Vespa, Hope van Dyne (Evangeline Lilly) involuntariamente se encontram no reino m√≠stico. Unindo for√ßas com os pais de Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer), o trio trabalha um caminho de volta enquanto os atrai para o misterioso mundo do Reino Qu√Ęntico, onde encontram criaturas alien√≠genas e uma civiliza√ß√£o oculta. Eles tamb√©m descobrem que Janet, que ficou presa aqui por 30 anos, ainda esconde deles um ou dois segredos de seu passado: porque o misterioso Kang (Jonathan Majors), que tem a habilidade de passar, tamb√©m est√° preso no quantum, a dimens√£o usada para viajar no tempo e no multiverso? E o mais importante: porque ele precisa da ajuda de Scott em uma miss√£o importante? Ser√° que o poderoso Kang pode ser confi√°vel?

Gênero: Ação, Aventura, Ficção científica

Classificação: 12 anos

Duração: 2h

Até o dia 08/03 todos pagam meia-entrada em qualquer sessão: 14h | 17h | 20h.

Trailer: