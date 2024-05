Cineplus Emacite terá o show Gaudêncio em Busca do Piá Raiz!

O bagual Gaud√™ncio √© como aquele seu parente mais grosso que dedo destroncado. Com a paci√™ncia mais curta que chute de porco, √© um leg√≠timo habitante do campo, figura t√≠pica do Rio Grande do Sul. E com todas essas ‚Äúqualidades‚ÄĚ sendo exibidas nos palcos e nos v√≠deos divulgados no YouTube, no Instagram e pelo WhatsApp, o personagem ganhou destaque e o carinho do p√ļblico.

Em Mafra o show acontece no dia 13/06/2024 √†s 20h (quinta-feira) no Cineplus Emacite Mafra, localizado na Rua Vitorino Bacelar, 22 ‚Äď Centro. O show tem dura√ß√£o de 1h10. A classifica√ß√£o indicativa √© de 14 anos.

Os valores dos ingressos variam conforme o local da poltrona desejada. Todas as informa√ß√Ķes est√£o no site: https://canessoproducoes.eticketcenter.com.br/eventos/stand-up/gaudencio-em-busca-do-pia-raiz-mafra-sc/13-06/20-00